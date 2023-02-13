الضربة القاضية تتسبب فى نقل ملاكم للعناية المركزة بعد إصابته فى مباراة بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تعرض لاعب ملاكمة يدعى رامز حسام 17 سنة، لإصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة، بعد تعرضه للضربة القاضية، أثناء مشاركته في بطولة الملاكمة، التي أقيمت مؤخرا بـ نادى السكة الحديد بطنطا ، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعي، ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفى في حالة حرجة، بعد إصابته أثناء المباراة والتي تحدد المركز الثاني والثالث.

بالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا في بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعي.

وتم نقله للمستشفي الجامعي ووضع على اثر ذلك بالعناية المركزة.

وكان قد أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بميني باص على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم مركز المحلة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم ووقوع عدد كبير من الاصابات.

انتقلت 6 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد سعديه مدير مرفق الإسعاف بالغربية وتبين تصادم مينى باص بسيارة نقل واسفر الحادث عن إصابة 15 شخص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.