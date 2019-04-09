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صور.. مؤتمر حاشد بنادى السكة الحديد بطنطا تأييدا للتعديلات الدستورية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:18 م
صور.. مؤتمر حاشد بنادى السكة الحديد بطنطا تأييدا للتعديلات الدستورية جانب من المؤتمر
الغربية محمد طارق
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نظمت أمانة العمال بمحافظة الغربية، مؤتمرا عماليا حاشدا بنادى السكة الحديد بطنطا، بحضور عدد كبير من عمال شركات محافظة الغربية، ممثلة فى العاملين بالسكة الحديد، وشركة مصر للبترول، وشركة التعاون للبترول، والمطاحن، والدلتا للغزل والكتان، والرى، والطب البيطرى، وذلك لإعلان تأييدهم للتعديلات الدستورية.
 
وتناول المؤتمر، شرح التعديلات الدستورية، وتم استعراض إنجازات الدولة المصرية، والتأكيد على أن عمال مصر على قلب رجل واحد.
 
جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر (3)
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر (4)
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر (5)
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر (6)
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر (7)
جانب من المؤتمر

 


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