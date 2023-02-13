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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الحشيش بالشرقية

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:35 ص
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الحشيش بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط، لإدانته في القضية رقم 4915 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح، وسلاح نارى بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لرئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن اتجار "عابد ح ع" 39 عاما مقيم  العاشر من رمضان، فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه فى كمين أعد لهم بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على 33 قطعة من مخدر الحشيش وسلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، تم التحفظ على المتهم  والمضبوطات.

وبمواجهته بحيازة المواد المخدرة أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.


جنايات الزقازيق

المستشار نسيم بيومى

العاشر من رمضان

حيازة حشيش

سلاح

مكافحة المخدرات



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