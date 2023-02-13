السباق الجمهورى لانتخابات 2024..حاكم فلوريدا يواجه تحديا أمام هجمات ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن رون ديسانتس، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، والذى يعد من أبرز الأسماء المرشحة لخوض السباق الجمهورى نحو البيت الأبيض، يواجه تحديا فى كيفية الرد على الهجمات التي يتعرض لها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى أعلن بالفعل ترشحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديسانتس تعرض لهجوم قوى من ترامب الأسبوع الماضى عندما زار أحد المستودعات الرئيسية فى فلوريدا للترويج لاقتراح خفض 2 مليار دولار من الضرائب، فكتب ترامب على السوشيال ميديا يقول إن ديسانتس تصرف بشكل غير مناسب مع فتيات المدرسة الثانوية عندما كان مدرسا فى مقتبل العمر.

وعندما سال أحد الصحفيين ديسانتس عن رده على هذا الاتهام، انفعل حاكم فلوريدا، وقام بتسوية الأوراق الموجودة أمامه، ورفع كفيه لمقاطعة السؤال، وبدلا من أن ينتقد ترامب، قال ديسانتس: أمضى وقتا فى تحقيق النتائج لسكان فلوريدا والقتال ضد جو بايدن، هكذا أقضى وقتى، لا أقضى وقتى فى محاولة تشويه سمعة الجمهوريين الآخرين.

وقالت نيويورك تايمز إن ديسانتس على مدار أشهر تبنى استراتيجية تجنب الصراع مع أكبر منافس له فى السباق الجمهور نحو البيت الأبيض لعام 2024، وأجل ما سيكون على الأرجل صداما عدائيا ومثيرا للانقسام سيجبر ناخبى الحزب على مساندة طرف ضد آخر.

لكن الآن، يواجه حاكم فلوريدا شكوكا حول الفترة التي يمكن أن ينجح فيها هذا النهج. فترامب الذى أمضى أسابيع فى محاولة جر ديسانتس فى معركة مستخدما الألقاب السيئة، يكثف الآن هجماته عبر السوشيال ميديا، حتى فى الوقت الذى تظهر فيه استطلاعات الرأي والمقابلات أن ديسانتس أصبح البديل الأساسى للرئيس السابق بالنسبة لكثير من الناخبين والمانحين.