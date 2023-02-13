البيت الأبيض ينفى اتهامات بكين بإرسال مناطيد إلى الصين

وكالات

نفى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، اتهامات الصين لأمريكا بإرسال مناطيد إلى سماء الصين، لإجراء عمليات مراقبة، وذلك مع تصاعد التوترات بشأن التجسس بين الدولتين.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، على "تويتر" إن "أي ادعاء بأن الحكومة الأمريكية تستخدم بالونات مراقبة فوق جمهورية الصين الشعبية غير صحيح".

وتابعت واتسون أن الصين "لديها برنامج منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية لجمع المعلومات الاستخباراتية".

يأتي رد المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بعد أن كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية رصدت مناطيد أمريكية اخترقت المجال الجوي الصيني، بشكل غير قانوني، أكثر من 10 مرات، منذ تاريخ 1 يناير 2022.

وأشار وينبين إلى أن "الدخول غير القانوني للمناطيد الأمريكية إلى المجال الجوي لدول أخرى هو ممارسة شائعة، ومنذ بداية العام الماضي فقط، دخلت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانوني المجال الجوي الصيني أكثر من 10 مرات دون إذن من الإدارات الصينية ذات الصلة".