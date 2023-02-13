إصابة شاب بجروح قطعية إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، بجروح قطعية، اليوم الاثنين، إثر اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض.

استقبل مستشفى عطاء التخصصي المصاب : محمد ايهاب ممدوح محمود سن 18 عامًا، مصابًا بجرح قطعي في القدم اليسرى، وجرح قطعي بالساعد الأيسر، وجرح قطعي بأصبع السبابة الأيسر، بادعاء اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض أمام موقف دمياط القديم.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

وفي سياق متصل، أصيب طفل بمحافظة بورسعيد، مساء أمس الأحد، بجرح قطعي في الرأس، نتيجة اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، المصاب: سامح عمرو عبد الرحمن 17 عامًا، مصابًا بجرح قطعى في الرأس طوله 35 سنتيمتر، بادعاء اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.