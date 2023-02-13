اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 07:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيليون يتظاهرون فى القدس احتجاجا على قانون الإصلاح القضائى.. فيديو

الإثنين، 13 فبراير 2023 05:48 م
إسرائيليون يتظاهرون فى القدس احتجاجا على قانون الإصلاح القضائى.. فيديو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
خرج عدد كبير من المتظاهرين الإسرائيليين في القدس في مظاهرات ضد قانون الإصلاح القضائي بلغ تعدادها 100 ألف مواطن إسرائيلي.
 
وأعلن منظمو الاحتجاجات الإسرائيلية على "تويتر"، اليوم الاثنين، أنه "يمكننا بالفعل المطالبة بنجاح كبير، ما يقرب من 100 ألف شخص في منطقة الكنيست، هذه قوة هائلة من المقاومة المدنية للانقلاب".
 
 
وتستمر الاحتجاجات ضد وزير العدل الإسرائيلي الجديد المقترح ياريف ليفين منذ شهرين، ويشمل قانون الإصلاح إزالة أدوات الضغط على الحكومة من القضاء.

إسرائيل

قانون إصلاح القضاء

القدس

نتنياهو

الكنيست الإسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة