إسرائيليون يتظاهرون فى القدس احتجاجا على قانون الإصلاح القضائى.. فيديو

وكالات

خرج عدد كبير من المتظاهرين الإسرائيليين في القدس في مظاهرات ضد قانون الإصلاح القضائي بلغ تعدادها 100 ألف مواطن إسرائيلي.

وأعلن منظمو الاحتجاجات الإسرائيلية على "تويتر"، اليوم الاثنين، أنه "يمكننا بالفعل المطالبة بنجاح كبير، ما يقرب من 100 ألف شخص في منطقة الكنيست، هذه قوة هائلة من المقاومة المدنية للانقلاب".

Tel Aviv this morning. The country is under general strike, where half of the people (who are not gov supporters) went out for parades, schools halts. The big event is in Jerusalem in an hour from now pic.twitter.com/eeewE33beP — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) February 13, 2023

وتستمر الاحتجاجات ضد وزير العدل الإسرائيلي الجديد المقترح ياريف ليفين منذ شهرين، ويشمل قانون الإصلاح إزالة أدوات الضغط على الحكومة من القضاء.