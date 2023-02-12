6 توجيهات من رئيس المعاهد الأزهرية لجميع المناطق بمناسبة بدء التيرم الثانى

كتب لؤى على

تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى ، وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، الشيخ أيمن عبد الغنى، عددا من التوجيهات لرؤساء الإدارات المركزية كالآتى:

- تكثيف نشر الوعي لطلاب المعاهد الأزهرية حول الإجراءات المتبعة لمواجهة اية ظروف استثنائية.

- متابعة تسليم الطلاب الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني

- متابعة خطط الموجهين التفقدية الخاصة بالمعاهد بمختلف مراحلها ، وتحليلها بشكل عاجل ودقيق وإفادة قطاع المعاهد بالتقارير النهائية.

- التنبيه على جميع طلاب المعاهد الأزهرية بالتزام بارتداءاء الملابس المناسبة للظهور بالمظهر اللائق بطلاب الأزهر الشريف.

- عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع في دفتر الزيارات والاطلاع على هويته وسبب الزيارة.

- متابعة تنفيذ المشروع التربوي "أنا الراقي بأخلاقي" لخروجه بالشكل اللائق مع تثمين جهود جميع المشاركين فيه بالفصل الدراسي الأول.