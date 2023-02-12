اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 06:14 ص
أكرم القصاص
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6 توجيهات من رئيس المعاهد الأزهرية لجميع المناطق بمناسبة بدء التيرم الثانى

الأحد، 12 فبراير 2023 05:00 ص
6 توجيهات من رئيس المعاهد الأزهرية لجميع المناطق بمناسبة بدء التيرم الثانى قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى ، وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، الشيخ أيمن عبد الغنى، عددا من التوجيهات لرؤساء الإدارات المركزية كالآتى: 
 
- تكثيف نشر الوعي لطلاب المعاهد الأزهرية حول الإجراءات المتبعة لمواجهة اية ظروف استثنائية.
 
- متابعة تسليم الطلاب الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني
 
- متابعة خطط الموجهين التفقدية الخاصة بالمعاهد بمختلف مراحلها ، وتحليلها بشكل عاجل ودقيق وإفادة قطاع المعاهد بالتقارير النهائية. 
 
- التنبيه على جميع طلاب المعاهد الأزهرية بالتزام بارتداءاء الملابس المناسبة للظهور بالمظهر اللائق بطلاب الأزهر الشريف.
 
 - عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع في دفتر الزيارات والاطلاع على هويته وسبب الزيارة. 
 
- متابعة تنفيذ المشروع التربوي "أنا الراقي بأخلاقي" لخروجه بالشكل اللائق مع تثمين جهود جميع المشاركين فيه بالفصل الدراسي الأول.
 
‏وكان قد انطلق الفصل الدراسى الثانى بجميع المعاهد الأزهرية، حيث وجه قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المناطق بالمحافظات الإنتهاء من التجهيز لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة ،وقامت رئاسة القطاع بتوجيه رؤساء المناطق بمتابعة ميدانية لمتابعة جاهزية الإدارات التعليمية والمعاهد لاستقبال الطلاب، وبدء الدراسة مباشرة في يومها الأول، والانتهاء من ورش العمل والبرامج التدريسية للمعلمين قبيل بدء الدراسة، مع إقامة اجتماعات لمديري الإدارات وموجهي العموم وشيوخ المعاهد للوقوف على مدى جاهزية المناطق والمعاهد لبدء الفصل الدراسي الثاني.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الفصل الدراسى الثانى

انا الراقى باخلاقى

المعاهد الازهرية



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