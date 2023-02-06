الدراسة السبت المقبل.. خريطة الفصل الدراسى الثانى للكليات والمعاهد الأزهرية

كتب لؤى على

1. يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 11 فبراير 2023.

2. امتحانات الشهور للصفين الرابع والخامس الابتدائي فسيكون الامتحان الاول بداية شهر مارس والامتحان الشهرى الثاني اول شهر ابريل 2023.

3. المهام الأدائية للصف الرابع والخامس فستكون قبل إجازة عيد الفطر اخر اسبوع فى شهر رمضان المبارك .

5. امتحانات آخر العام للنقل الابتدائي والإعدادى الازهري سيبدأ يوم السبت 29 من شهر أبريل 2023.

6. امتحانات النقل الثانوى للصفين الاول والثاني الثانوي الازهري العلمى والادبى سيكون يوم السبت 6 مايو 2023.

6. امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية ستبدأ يوم السبت 20 مايو 2023.

7. امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 3 يونيو 2023.