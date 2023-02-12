1.3 مليون طالب ينتظمون اليوم داخل 3050 مدرسة بسوهاج مع بداية الفصل الدراسى

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد، انطلاقا كليا للفصل الدراسى الثانى داخل 11 إدارة تعليمية، هي عدد إدارات المديرية، والتي تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 3050 مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى بنظام الفترة والفترتين.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة سوهاج، في تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون و300 ألف طالب بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 3050 مدرسة وعدد الفصول إقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الكتب تم تسلم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية وتم تسليمها لمخازن الإدارات وطبقا للتعليمات سوف يتم توزيع الكتاب المدرسى.

وأشار الدكتور ياسر وكيل وزارة التربية والتعليم أن الإنطلاق الكامل للعملية التعليمة داخل مدارس سوهاج سوف يكون اليوم الأحد وأن الإنطلاق الجزئى كان بالامس السبت بمدارس الفترتين ويوم السبت كان بروفه قويه لإستقبال الفصل الدراسى الثانى وإستكمالا لإستراتجيات التعليم التي تنفيذها هذا العام للعملية التعلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم عقد إجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية لبحث استعدادات لإنطلاق وشدد على ضرورة متابعة المدارس بشكل دوري وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وخاصة في الإستراتجيات الجديدة للتعلم وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس وكذلك المبنى المدرسي ومتابعة موقف الكتب الدراسية جاء الإجتماع بحضور عطا الميموني مدير عام التعليم العام ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية.