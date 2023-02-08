تعليم سوهاج تناقش خطة عمل وحدة التواصل ودعم المعلمين وتستعرض التقرير الشهرى

سوهاج محمود مقبول

ناقشت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبحضور عطا الميمونى، مدير عام التعليم وماهر عبدالخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالديوان وعلاء الخولى، مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين خطة العمل بالوحدة واليات العمل المنظمة لها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن دعم المعلمين والعملية التعليمية حيث تم عرض التقرير الشهري لوحدة التواصل ودعم المعلمين بسوهاج حيث أن وحدة التواصل ودعم المعلمين تم إنشائها بناء على الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2022 م في 5/10/2022م وتختص الوحدة بالتواصل مع جميع المعلمين لتلقى أية شكاوى خاصة بهم ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها وازالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين والتدخل السريع في المواقف التي من شأنها إثارة أي مشاكل أو معوقات للمعلمين لتفاديها، كما تهتم بدراسة أية مقترحات لدعم العملية التعليمية والإستفادة منها في تطوير منظومة التعليم، وتيسيرًا على المعلمين بسوهاج في التواصل مع الوحدة يتم التواصل من خلال رقم هاتف وكذلك البريد الإلكترونى أو من خلال المراسلات هاتف / واتس: 01111218057 Mail: 1070882@sohag1.moe.edu.eg أو الارسال على العنوان التالي :- مديرية التربية والتعليم بسوهاج - وحدة تواصل ودعم المعلمين - سوهاج كورنيش النيل الغربي.

يذكر أن الوحدة الهدف من إنشاء وحدة دعم المعلمين اهتمام الوزارة بالمعلمين وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم وتيسيرًا لهم ويترأس وحدة دعم المعلمين مدير المديرية مباشرًة، "بعد العرض على المحافظ" وتكون اختصاصها التواصل مع جميع المعلمين بالمديريات التعليمية لتلقى أي شكاوى خاصة بهم ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين ودراسة وبحث أى مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم و يتم تقديم تقرير بجميع الشكاوى والمقترحات إلى مسئول الوحدة بالوزارة لعرضها على الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم شهريًا.