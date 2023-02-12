اليوم السابع
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وزير البترول: بى بى من الشركاء الاستراتيجيين للقطاع ولديها فرص استثمارية واعدة

الأحد، 12 فبراير 2023 01:55 م
وزير البترول: بى بى من الشركاء الاستراتيجيين للقطاع ولديها فرص استثمارية واعدة وزير البترول خلال اللقاء
كتبت -مروة الغول

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استقبل برنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة بى بى حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة وخططها المستقبلية فى مجالات البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز.
 
وجاء ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى أجراها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع رؤساء كبريات الشركات العالمية على هامش مؤتمر إيجبس 2023.
 
وأكد الملا خلال اللقاء أن شركة بى بى من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول وأن هناك فرص استثمارية واعدة لزيادة التعاون المشترك ومواجهة التحديات التى تفرضها الأحداث العالمية على صناعة البترول والغاز وتأمين الإمدادات فى ظل الطلب المتزايد على موارد الطاقة  وخاصة الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن هذه التحديات أثبتت أن العلاقات القوية هى الطريق نحو تقدم الأعمال وتحقيق المستهدفات ويعد أحد أفضل أمثلة هذه الشراكات هى الشراكة الناجحة بين بى بى  وإينى الإيطالية، وأن هناك تطلع لتحقيق المزيد من الاكتشافات.
 
ومن جانبه أشار لونى إلى أن تاريخ عمل شركة بى بى فى مصر يمتد لأكثر من 60 عاما وأنها ملتزمة بخطتها الاستثمارية فى مصر وخاصة فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ، مشيرا إلى تطلع الشركة لزيادة معدلات إنتاجها فى مصر بعد الانتهاء من عمليات البحث السيزمى فى مناطق امتيازها.
 
وأعرب لونى عن تقديره للدعوة للحضور لهذا المحفل الكبير والذى يعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات والآراء فى صناعة البترول والغاز.
 
 
 

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ايجبس

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