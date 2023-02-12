نيوزيلندا تلغى عشرات الرحلات الجوية وسط تحذيرات من إعصار جابرييل

كتب إيهاب محمد

ألغيت عشرات الرحلات الجوية وأغلقت المدارس في نيوزيلندا، حيث تستعد أوكلاند أكبر مدينة في البلاد لإعصار جابرييل الذي من المتوقع أن يجلب طوفانًا كثيفًا، وفقا لموقع "إندبندنت".

أعلنت شركة طيران نيوزيلندا، أكبر شركة طيران في البلاد عن إلغاء جميع الرحلات الداخلية من وإلى أوكلاند حتى منتصف نهار الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى العديد من الرحلات الدولية.



نيوزيلندا

ستظل بعض الطرق الدولية عاملة، وفقًا لشركة الطيران، على الرغم من أنه قد يتم تحويل الرحلات من أوكلاند، كما ألغت شركة النقل الرحلات الداخلية من وإلى مدن هاميلتون وتورانجا وتوبو، وعلى الرغم من عدم وجود أمر رسمي من الوزارة حتى الآن، فقد أعلنت بعض الخدمات مثل شبكة حافلات InterCity أيضًا عن تقليل عملهم.

تعهدت نيوزيلندا بالتبرع بنحو 1.9 مليون دولار أمريكى لتركيا وسوريا

في نفس الوقت، يشار إلى أن نيوزيلندا، تعهدت - فى وقت سابق - بالتبرع بنحو 1.9 مليون دولار أمريكى كمساعدات إنسانية لدعم جهود الإغاثة فى تركيا وسوريا فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب البلدين يوم الاثنين الماضى.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي بالوكالة ديفيد باركر - في بيان، إن الإعلان الأخير يرفع إجمالي تمويل نيوزيلندا المخصص للأغراض الإنسانية في إطار الاستجابة لكارثة الزلزال إلى ما يقرب من 2.84 مليون دولار أمريكي.

وأضاف باركر أنه من الواضح أن الزلازل له آثار مدمرة على الشعبين التركي والسوري، معربا عن تعاطف بلاده مع أسر وأحباء من تضرروا جراء الكارثة.