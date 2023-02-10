وقال وزير الخارجية النيوزيلندي بالوكالة ديفيد باركر - في بيان أورده تلفزيون (تي آر تي) التركي اليوم الجمعة، إن الإعلان الأخير يرفع إجمالي تمويل نيوزيلندا المخصص للأغراض الإنسانية في إطار الاستجابة لكارثة الزلزال إلى ما يقرب من 2.84 مليون دولار أمريكي.

وأضاف باركر أنه من الواضح أن الزلازل له آثار مدمرة على الشعبين التركي والسوري، معربا عن تعاطف بلاده مع أسر وأحباء من تضرروا جراء الكارثة.