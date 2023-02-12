مصر تشارك فى القمة العالمية للحكومات غدا بدبى بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة

إيمان حنا

تتقدم مصر الوفود المشاركة فى القمة العالمية للحكومات 2023، التى تنطلق غدا الاثنين بدبى تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات".

يشارك فى القمة فى نسختها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وحوالى 250 وزيرا، وممثلى 80 منظمة دولية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية.

تتركز نقاشات القمة على أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويعقد خلال القمة 22 منتدي عالميا يناقش استراتيجيات وخطط مستقبلية لتعزيز جهود الحكومات، من بينها منتدى مستقبل العمل، منتدى مستقبل التعليم، منتدى تبادل الخبرات الحكومية، والمنتدى العالمي لتصميم المستقبل.

ويتضمن جدول الأعمال حوالى 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية ضمن 6 محاور رئيسية تسلط الضوء على مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة، تسريع التنمية والحوكمة، استكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

تشمل قائمة المتحدثين أمام القمة رؤساء الدول والمنظمات المشاركة ، كمايلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة يستعرض خلالها أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية ، ويأتى ضمن قائمة المتحدثين كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كريستينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نجوزي أوكونجو إيويلا مديرة منظمة التجارة العالمية علاوة على عدد كبير من رؤساء وممثلي الشركات الدولية من بينها سيمنز للطاقة.

وتختتم القمة أعمالها بالاحتفاء بالفائزين من مختلف أنحاء العالم، في جوائز استثنائية مثل، جائزة أفضل وزير في العالم، جائزة تحدي الجامعات العالمية، جائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.