اليوم السابع
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مصرع محاميين وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

الأحد، 12 فبراير 2023 04:26 م
مصرع محاميين وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ حادث التصادم على طريق كفر الشيخ دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقي محاميان بكفر الشيخ، مصرعهما في حادث تصادم بطريق "دسوق- كفرالشيخ" الجديد تحت الإنشاء، بينما أصيب 4 آخرين، من بينهم محامي، وجر نقل جثامين المحامين لـ مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين لاستقبال المستشفى.
 
شهد طريق كفر الشيخ دسوق الدولي الجديد، حادث تصادم بين سيارتين أحدهم كان يستقلها 3 محامين من أبناء مركز ومدينة دسوق توفي منهم اثنان، والثالث مصاب في حالة خطرة ليجري نقلهم جميعًا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف.
 
تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم  سيارتين ملاكي وربع نقل، أحدهم كان يستقلها 3 محامين من أبناء مركز ومدينة دسوق توفي منهم اثنان والثالث مصاب في حالة خطرة ليجري نقلهم جميعًا إلي مستشفي كفر الشيخ العام.
 
وقال فراج زعفان نقيب محامين كفرالشيخ، إن إثنين من المحامين من أبناء مركز ومدينة دسوق قد توفيا في الحادث، وهما عبد الصمد محمد عبد الصمد، 39 عاما، وحسن عبد القادر أبو الهواء، مقيم بمحلة أبو علي، وأصيب محام ثالث وهو رجب محمد خليل، 35 عاما مقيم بدسوق.
 
فيما، أصيب 3 آخرين وهم راشد فوزي العيسوي، 52 عاما، من مركز أبو حمص محافظة البحيرة، ومجهول الهوية 42 عاما من أبو حمص، وإسماعيل علي رمضان إسماعيل 35 عاما مقيم بكفر الشيخ.

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