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إجراء 2042 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية ونوعية خلال عام بمستشفى كفر الشيخ

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:51 ص
إجراء 2042 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية ونوعية خلال عام بمستشفى كفر الشيخ الفريق الطبي بالمستشفى
كفر الشيخ - محمد سليمان

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كشف تقرير عن عدد العمليات والأعداد التي تم استقبالها بقسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجدـ، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، عن تمكن قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور عادل أبو الفتوح، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، من إجراء 2042 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية ونوعية، من بينها غلق الوصلة الشريانية وغلق ثقب بين الأذينين.

كما كشف التقرير عن إحصائيات قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام لعام 2022م، عن إجراء الكشف على 15 ألف مريضاً بالعيادات الخارجية بمعدل أكثر من 1000 حالة يومياً، بخلاف حالات رعاية القلب، وإجراء 5 آلاف حالة إيكو عادي، وإيكو بالمنظار.

يأتي هذا في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية بمستشفى كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

 

 


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