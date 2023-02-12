مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

لقى مواطن مصرعه، وأصيب آخر فى حادث تصادم، وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق أبو عش، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق " أبو عش - دسيا" بمحافظة الفيوم ، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة أجرة ودراجة بخارى، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة - الفيوم" الصحراوى، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارتين، إثر انفجار الإطار الأمامى لإحداهما، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأخرى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبرى دمو باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكى، وأخرى ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.