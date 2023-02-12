إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي، بطريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، باتجاه أسيوط، بعد كمين الروس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بمنزل مكون من 3 طوابق، بحي الجامعة، بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق"القاهرة_ الفيوم" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل فنطاس محمل بغازات صناعية، وأخري نقل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل المتوفي الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .