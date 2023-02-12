محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالشهداء وقويسنا ومنوف.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتـابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بدء أعمال الرصف بشارع زاوية جودة ، الذي بين شارعي طلعت حرب وشعلان مع شارع مدرسة الأرقم بطول 800 متر وعرض 8متر، كما تابع أعمال مسح وتسوية شارع فرن الأهرام بطول 150 متر وعرض 5 متر بداية من شارع كمال النجار حتى شارع المحكمة تمهيداً لفرد طبقة السن ، مؤكداً أنه تم إنتهاء أعمال الرصف بشارع خطاب خلف المحكمة لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين ، فيما تابع رئيس المدينة أعمال تركيب بالوعات مياه الأمطار قبل بدء أعمال الرصف بشارع الشيخ منصور الذي يربط بين شارعي بورسعيد والنصر بطول 500متر وعرضه 8متر ، تنفيذ مديرية الطرق بالمنوفية ، يأتي هذا ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمركز الشهداء للعام المالي الحالى.

وفي ذات السياق ، تـابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إستمرار أعمال الرصف والتطوير بعدد من الشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام ، مشيراً أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع النبي موسى بقويسنا لتسهيل حركة المركبات والمواطنين ، فيما تــابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بمنوف أعمال تركيب غرف صرف مياه الأمطار ، وكذا أعمال رفع مطابق الصرف الصحي بشارع عباس الشرقاوي تمهيدا لرصفه ببلاط الانترلوك ، مشيراً أنه جاري تنفيذ أعمال التطوير بطريق البطحة البحرية لإضفاء مظهراً جماليا بالمدينة.