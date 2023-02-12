محافظ المنوفية يؤكد انتظام الدراسة بجميع المراحل التعليمية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى إنتظام العملية التعليمية بجميع المراحل بكافة المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تزامناً مع بدء الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2022/2023 وسط أجواء هادئة ومستقرة.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور اليومى للتأكد من انضباط جميع المدارس ومتابعة حضور الطلاب ونسب الغياب ، وكذا الوقوف على مدى التزام القائمين على المنظومة التعليمية بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة فيما يخص خطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية لضمان تقديم خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب، كما تابع المحافظ تنفيذ المبادرة الرئاسية " للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة " لطلاب المدارس من المرحلة الابتدائية، حيث بدأت اليوم بمدينة منوف بهدف الحفاظ على الصحة العامة للأطفال.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع أية مخلفات أو إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

هذا وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأنه يتابع انتظام العملية التعليمية ، فضلاَ عن تشكيل لجان للمرور والمتابعة الدورية لبدء الفصل الدراسى الثانى وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات لإتخاذ اللازم نحوها ، بالإضافة إلى متابعة الإدارات التعليمية عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية من خلال غرف العمليات الفرعية بكل إدارة لمتابعة الحالة العامة أول بأول.