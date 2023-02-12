متحدث البترول: هناك خطة لتأمين إنجازات الطاقة فى مصر

كتب محمد شرقاوى

قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر اليوم تحدث وزير البترول عن أهم التطورات التى حدثت فى النشاط البترولي في مصر، مضيفا أن هناك تعاون ما بين مصر وأوبك فى السوق العالمى للبترول، مضيفا أن هناك تغير عالمى في البترول نتيجة الأزمات التى تحدث فى العالم، أثرت بالسلب على اقتصاديات البترول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة،: "دول الأوبك تحاول عمل توازن فى الإمدادات للحفاظ على السوق البترولية.. وهناك خطة لتأمين إنجازات الطاقة في مصر.. والرئيس السيسى أكد على ضخ أكبر للاستثمار البترولى حتى لا يحدث زيادات كبيرة على البترول".

وتابع: "رؤساء الشركات الكبرى أكدوا على أهمية تعزيز التعاون فى الغاز الطبيعى.. وطارق الملا أكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفورى في يوم وليلة ولكن هناك تركيز على هذه المشروعات".

يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد على الدور الهام الذى تقوم به منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك فى تعزيز التعاون الدولى ومراعاة مصالح جميع أطراف صناعة البترول، مشيرا إلى أن مصر استضافت مؤتمر البترول العربى الأول فى عام 1959، والذى شهد عقد اجتماعا تاريخيا على هامش المؤتمر بمقر نادى المعادى الرياضى واليخت، لمناقشة فكرة إنشاء منظمة تجمع بين مختلف الدول المنتجة للبترول، وبالفعل تم إنشاء منظمة أوبك فى سبتمبر من العام التالى.