صحة الدقهلية: المرور على 118 منشأة خلال أسبوع وغلق واحدة بدون ترخيص

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جهود إدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتور محمد فؤاد فى تعقب المنشآت الطبية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بهدف التصدى للمخالفات والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأعلن مكين أنه خلال الأسبوع الماضى قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 118 منشأة طبية خاصة، تشمل 66 عيادة خاصة، و9 عيادات تخصصية ومستشفيات خاصة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة استصدرت قرار غلق لمنشأة واحدة، وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

كما أعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.