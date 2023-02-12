شاهد.. دورة إعداد للانتشار بعمليات دعم السلام فى أكاديمية الشرطة

استضافت أكاديمية الشرطة دورة إعداد المدربين للتدريب الشرطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة بمشاركة اثنين وعشرين من الكوادر الوطنية والأجنبية من 9 دول أفريقية.
شاهد.. دورة إعداد للانتشار بعمليات دعم السلام فى أكاديمية الشرطةالأحد، 12 فبراير 2023 04:15 م
اكاديمية الشرطة
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