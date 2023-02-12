اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 05:01 م
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شاهد.. دورة إعداد للانتشار بعمليات دعم السلام فى أكاديمية الشرطة

الأحد، 12 فبراير 2023 04:15 م
شاهد.. دورة إعداد للانتشار بعمليات دعم السلام فى أكاديمية الشرطة اكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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استضافت أكاديمية الشرطة دورة إعداد المدربين للتدريب الشرطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة بمشاركة اثنين وعشرين من الكوادر الوطنية والأجنبية من 9 دول أفريقية.
 
 
 

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