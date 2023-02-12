شاهد.. دورة إعداد للانتشار بعمليات دعم السلام فى أكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

استضافت أكاديمية الشرطة دورة إعداد المدربين للتدريب الشرطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة بمشاركة اثنين وعشرين من الكوادر الوطنية والأجنبية من 9 دول أفريقية.