زراعة 3050 شجرة جديدة بحى الكوثر فى سوهاج.. صور

سوهاج- عمرو خلف

أعلنت الوحدة المحلية لحي الكوثر بسوهاج، عن زراعة 3050 شجرة جديدة، منها "1950 شجرة زينة، و1100 شجرة برتقال"، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وأوضح على لطفى رئيس حى الكوثر، أنه جار العمل على زراعة 25 ألف شجرة بنطاق الحي، مشيرا إلى تجهيز مساحة 30 ألف متر لزراعتها بالأشجار المثمرة كمرحلة أولى، وتجهيز مصادر المياه اللازمة لها، حيث تمت زراعة 1100 شجرة برتقال بها، حتى الآن، لافتا إلى زراعة 1950 شجرة زينة بشوارع وميادين الحي، وجاري أعمال المتابعة لري وزراعة الأشجار؛ للعمل على توفير مظهر حضاري لائق، ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية .

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، برئاسة محمود إمام، قد شنت حملة مكبرة للمرور على "الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز"، للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومتابعة ضبط الأسعار، حيث استهدفت الحملة قرى "بلصفورة، والصلعا، وروافع القصير"، وأسفرت عن تحرير 26 محضرا تموينيا متنوعا، منها 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من توافر كافة السلع، ووضع الأسعار عليها بشكل واضح دون مغالاة.



زراعة الاشجار حي الكوثر (1)



زراعة الاشجار حي الكوثر (3)



زراعة الاشجار حي الكوثر (7)



زراعة الاشجار حي الكوثر (11)