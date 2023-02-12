لقاء توعوى عن تغيرات المناخ وزراعة الأشجار وورش تدريبية لشباب كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، اللقاء التوعوي بمركز شباب فوه بمشاركة 30 عضوا من أعضاء مراكز شباب "فوه، سنديون، شمشيرة" اليوم الأحد، ضمن اليوم البيئي التطوعي لمناقشة التغيرات المناخية و المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من البرامج التعريفية التي تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، كما ناقش اللقاء تبنى وزارة الشباب والرياضة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و قضية التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس وقد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات في الدورة الشمسية والأنشطة البشرية التى تعد المسبب الرئيسي لتغير المناخ ويرجع إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز .

واختتم اللقاء بمركز شباب فوة، بقيام الشباب المشارك بزراعة الأشجار مساهمة في الحفاظ على البيئة والحد من تلك التغيرات والآثار الناجمة عنها تقام فعاليات اليوم البيئي التطوعي بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومتابعة باسم سعيد منسق أندية التطوع .

كما نظمت مراكز شباب كفر الشيخ، الورش التدريبية لبرنامج " نتشارك "ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 12 محافظة، بمراكز شباب" قبريط، كفر الشيخ، كفر تيدا، كوم الحجر" أدارها مدربي البرنامج " أميرة شاهين، هدير هانى، أشرقت أحمد، سعد أحمد " بمشاركة أعضاء برلمان الشباب و النشء من عمر 13 حتى 19 عامًا و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب و النشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي ترتكز محاورها الرئيسية حول " تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة ".