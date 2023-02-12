رئيس جامعة الأقصر يتابع اللمسات النهائية بمبنى كلية الطب الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، اللمسات النهائية بالمبنى الجديد لكلية الطب، بمدينة طيبة الجديدة؛ استعدادًا لنقل الطلاب إليه، حيث جاءت جولة رئيس الجامعة؛ لمتابعة أعمال التجهيزات النهائية بالمبنى؛ استعدادًا لاستلامه، لاستكمال العام الدراسي، في مدرجاته ومعامله.

وشدد رئيس الجامعة، على مراعاة الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، عند فرش المبنى بالأثاث، وضرورة تناسق الألوان؛ مراعاة للذوق العام، وتوفير كافة احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير مناخ أكاديمي، ملائم يسمح بالتفوق والإبداع.

وأكد رئيس الجامعة، خلال جولته، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيراً بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة؛ لتغطية كافة التخصصات، والمجالات المطلوبة لسوق العمل، لإتاحة فرص تعليمية متعددة لأبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، يشار إلى أن مبنى كلية الطب الجديد، يتكون من ثلاثة طوابق، ويضم ثلاث مدرجات، ويشتمل على معمل الاختبارات الإلكترونية، الذي يضم 250 جهازاً.

وفى نفس السياق أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية بكلية الطب، في مدينة طيبة الجديدة؛ لمتابعة إجراءات بدء وانتظام الدراسة، للفصل الدراسي الثاني، لعام 2022/2023، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب، والدكتور محمد عباس، وكيل الكلية لشئون البيئة.

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، على جاهزية المعامل، والقاعات الدراسية، والمدرجات؛ لتقديم خدمات تعليمية مميزة؛ لإعداد جيل متميز من الأطباء، حيث وجه الطلاب بضرورة التحصيل العلمي الفعال، والتقييم الذاتي الدوري؛ من خلال متابعة أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية، والابتكارات المتطورة في مجالات الدراسة، مؤكداً تقديره للجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأقسامها المختلفة في تعظيم المخرجات التعليمية، وتحسين مواصفات الخريجين؛ لتحقيق التنافسية، سواء للخدمات التعليمية المقدمة، أو في سوق العمل ومتطلباته المعرفية، والمهارية.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته بكلية الطب، على ضرورة الالتزام بالحضور للمحاضرات، والتدريبات، وتطبيق آليات فعالة في التقييم للطلاب، من خلال قياس نسبة الحضور للمحاضرات، والتمارين النظرية، والمعملية.