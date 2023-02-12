كلية طب الأقصر تشارك فى مبادرة "100 مليون شجرة مثمرة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، مع طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، في غرس عدد من الأشجار بالكلية، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة مثمرة"، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شحات وكيل الكلية، والدكتور محمد عباس وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور فتحي محمد المشرف على مشروع تشجير الجامعة، وجمال السيد أمين عام الجامعة، والمهندس عبدالقادر الحادي مدير عام الشؤون الإدارية.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تعتز بمشاركتها ودعمها للمبادرة الرئاسية؛ (100 مليون شجرة مثمرة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفاً إن زراعة أشجار مثمرة، داخل الحرم الجامعي؛ يعد انعكاسًا وإدراكًا من جامعة الأقصر لمسئولية الحفاظ على البيئة، وتوفير المناخ المناسب، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تحسين الأداء البيئي، ورفع الوعي العام، وزيادة رقعة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي، التي يترتب عليها تحقيق آثاراً صحية، وبيئية إيجابية متنوعة.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تسلم المحافظة 120 ألف شجرة متنوعة تمهيدًا لزراعتها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي يمثل فيها البعد البيئي محورا أساسيا من خلال تطبيق نظم الاستدامة البيئية، حيث يقول الدكتور ياسر الصاوي، مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، أنه تم تسلم الأشجار وحفظها بمشاتل المحافظة المخصصة لذلك الغرض تمهيدا لبدء زراعتها في المواعيد المناسبة لكل صنف.

وأشار مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وكانت قد بدأت المحافظات، العمل على تنفيذ مبادرة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق وتوفير الشتلات الزراعية اللازمة، وتتابع وزارة التنمية المحلية، مع المحافظات أعمال زراعة الأشجار ومن المستهدف أن تساهم الوزارة في المبادرة بزراعة 79.7 مليون شجرة، فيما تستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20,3 مليون شجرة.