رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات

أسيوط - هيثم البدرى

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بانتظام الفصل الدراسى الثانى، وما شهده من كثافة للحضور من كافة أبناء الجامعة، وعودة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكامل طاقتهم، وذلك تزامناً مع أول يوم من الفصل الدراسى، وذلك فى ظل ما اتخذته الجامعة من استعدادات لاستئناف الدراسة، وإعلان الجداول مما ساهم فى إنتظام العملية التعليمية من اليوم.

جاء ذلك فى تصريح رسمى خلال جولته التفقدية صباح اليوم الأحد، بمختلف كليات الجامعة لمتابعة سير العملية التعليمية لبداية الفصل الدراسي الثاني والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أنه تم استهلالهم الجولة التفقدية بكلية العلوم وكان في استقباله الدكتور عبد الحميد ابو سحلي عميد الكلية ، حيث تفقد مقر صالة الألعاب الرياضية التي يتم بها تسليم جداول اليوم الدراسي للطلاب بمختلف الفرق الدراسية مع إمكانية التسجيل أون لاين لحضور المحاضرات .

أعقب ذلك توجه رئيس الجامعة ونائبه إلي كلية الفنون الجميلة وكان في استقباله الدكتور عزت عبد المنعم القائم بعمل عميد الكلية ، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت بالكلية ، حيث تفقد سيادته سير العملية التعليمية بقسم الجرافيك، أعقب ذلك متابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بالكلية"ماجستير"، لكل من قسم النحت والتصوير والعمارة لعدد اكثر من 10 طلاب عن مادة أصول ومناهج البحث العلمي ، كما أجرى حديثاً مع الطلاب للاطمئنان علي حسن سير الإمتحانات، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية للممتحنين داخل اللجنة .

ثم توجه المنشاوي بصحبة نائبه إلي كلية التربية، وكان في استقباله الدكتور حسن حويل عميد الكلية ، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفي حمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتقديم المباركات والتهنئة لثقة القيادة السياسة وتوليه منصب رئيس جامعة أسيوط ، كما أطمئن علي انتظام سير العملية التعليمية بالكلية وبمختلف أقسامها .



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رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (1)



رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (2)



رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (3)



رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (10)



رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (12)



رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (15)



رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (16)



رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (17)



رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل وانتظام العملية التعليمية (18)