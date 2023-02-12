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مها عبد اللطيف مديرا عاما لخدمة المواطنين بمكتب رئيس جامعة أسيوط

الأحد، 12 فبراير 2023 02:28 م
مها عبد اللطيف مديرا عاما لخدمة المواطنين بمكتب رئيس جامعة أسيوط مها عبد اللطيف
أسيوط -هيثم البدرى

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أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرار من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والبحث العلمى تعيين مها عبد اللطيف عبد المحسن مديراً عاماً للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة أسيوط.

 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى أن بموجب هذا القرار الوزارى تُعد مها عبد اللطيف أول مديراً عاماً لخدمة المواطنين وهى الإدارة المنشأة حديثاً فى إطار الهيكلة الإدارية لمكتب رئيس جامعة أسيوط ليصبح إدارة مركزية تضم عدد من الإدارات العامة.

 

 يذكر أن مها عبد اللطيف شغلت وظيفة مدير عام لخدمة المواطنين بجامعة أسيوط ندباً خلال الفترة الماضية إلى أن تم صدور القرار الوزارى بشغلها الوظيفة رسمياً.

 

 

 


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