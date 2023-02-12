جامعة كفر الشيخ: 5 مشروعات لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بقيمة 17 مليون جنيه

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات؛ لتحسين جودة وكفاءة المخرجات التعليمية، مشيرًا إلى أن عام 2022 شهد تنفيذ العديد من المشروعات؛ بهدف تقديم الدعم الفني والمالي، وتأسيس البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات شملت مجالات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات "ICTP"، تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، القياس والتقويم، البرامج الجديدة، الكليات التكنولوجية، دعم التميز، دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، التخطيط الإستراتيجي.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ أنه تم الانتهاء من (5) مشروعات لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية لمؤسسات التعليم العالى (SDEE) بكليات الطب البشري وطب الأسنان والثروة السمكية والتمريض والتربية بإجمالي تمويل 12.5 مليون جنيه مخصصة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة، و5 مليون جنيه من ميزانية الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد أيضًا على مشروعين لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكليتى الحاسبات والمعلومات والآداب بإجمالي تمويل 4 مليون جنيه مخصصة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة، و3 مليون جنيه من ميزانية الجامعة، موضحًا أن الهدف من مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية هو توفير بيئة تعليمية وبحثية تُسهم فى رفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا؛ لإعداد وتأهيل الخريجين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل تمهيدًا للاعتماد البرامجي والمؤسسي والدولي.

وفى مجال الاعتماد الدولى للمعامل، أضاف د.عبدالرازق دسوقى أنه تم الانتهاء من (3) مشروعات لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي بكلية الطب والمستشفى الجامعي، وهى: معمل السموم الإكلينيكية، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل الفلو بإجمالي تمويل 7.5 مليون جنيه مخصصة من ميزانية وحدة إدارة المشروعات والجامعة، لافتًا إلى أنه تم التعاقد أيضًا على تطوير معملين هما: معمل القياسات الدقيقة لتطبيقات النانو تكنولوجى فى طب الأسنان وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان، ومعمل تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمركبات البيولوجية بكلية الصيدلة بإجمالي تمويل 5 مليون و 760 ألف جنيه مخصصة من ميزانية وحدة إدارة المشروعات والجامعة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أنه تم الانتهاء من ثلاثة مشروعات لتطوير نظم القياس والتقويم بالجامعة، وهى: إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، ومركزين بكليتى التربية الرياضية والآداب، بإجمالي تمويل 3 مليون و300 ألف جنيه، موضحًا أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء مركز ريادة الأعمال بإجمالي تمويل مليون ونصف المليون، مضيفًا أنه تم الانتهاء من مشروعين للتميز الطلابي بكليتى الزراعة والثروة السمكية بإجمالي تمويل 150 ألف جنيه.

وفى مجال الاعتماد البرامجى والمؤسسي، أوضح د.عمرو أبوهانى المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة أنه تم اعتماد برنامج علم النفس بقسم علم النفس بكلية الآداب، واعتماد (4) برامج بكلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، وهى برامج (إعداد معلم التربية الفنية، إعداد معلم الاقتصاد المنزلي، الإعلام التربوي تخصص الصحافة والإذاعة والتليفزيون، الإعلام التربوي تخصص المسرح المدرسي)، مشيرًا إلى أنه جار رفع ملفات عدد من الكليات وبرامج الجامعة؛ تمهيدًا للتقدم للاعتماد للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو اعتماد جامعة كفرالشيخ من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وفي مجال تطوير نُظم تقييم الاختبارات العملية والشفهية، حصلت كلية الصيدلة بالجامعة علي مشروع من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة تحت عنوان "تحسين فاعلية قياس الجدارات العملية والشفهية للطلاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة" بإجمالي تمويل 2 مليون جنيه على مدار عامين، حيث بلغ الدعم المطلوب من وحدة إدارة المشروعات مليون و125 ألف جنيه ، وإجمالي الدعم المقدم من الجامعة 875 ألف جنيه، ويهدف المشروع إلى تحديث نظام التقييم والاختبارات العملية والشفهية بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والعالمية والمعايير القومية الأكاديمية المرجعية الجديدة؛ للتأكد من اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل العالمي.