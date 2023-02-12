جامعة سوهاج تضع اللمسات النهائية لانطلاق المؤتمر الدولى الـ3 لشباب الباحثين

سوهاج - محمود مقبول

عقد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث اجتماعاً مع اعضاء اللجنة التنظيمية واللجنه العلمية للمؤتمر العلمي الثامن "الدولي الثالث" لشباب الباحثين، لمناقشة التجهيزات النهائية للمؤتمر استعداداً لعقده يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، وذلك بمقر الجامعة الجديد بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن مؤتمر شباب الباحثين الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على مدار سبعة دورات سابقة، يعد من المؤتمرات التي حققت نجاحاََ كبيراً، وجمع بين الباحثين من مختلف الدول، لعرض أبحاثهم المتميزة في شتي المجالات والعلوم، مشيراً الي أن فعاليات المؤتمر ستقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وذكر الدكتور حسان النعماني، أنه سيشارك فى فعاليات المؤتمر هذا العام اكثر من 300 من شباب الباحثين ما بين متحدث ومعلق ومستمع، من 36 جامعة مصرية وعربية وأفريقية وأجنبية من دول ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا، حيث يعد المؤتمر من اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين، كما سيتضمن المؤتمر مناقشة مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية.

وأوضح كل من الدكتوره صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية والدكتور احمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن الاجتماع التحضيري شارك به نخبة من أعضاء هيئة التدريس ممثلي كليات الجامعة، وأعضاء الجهاز الإداري مديري الإدارات المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية وترتيب البرنامج العلمي للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر، لخروجه بالصوره التي تعكس اهميتة العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.