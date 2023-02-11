جامعة سوهاج تعلن تنظيم مسابقة لاختيار أفضل كلية على مستوى كل قطاع

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن تنظيم مسابقة لاختيار أفضل كلية على مستوى كل قطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2023، والتى تشمل قطاعات شئون التعليم والطلاب، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن جانبه، أوضح رئيس الجامعة، أن المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحفيز وتشجيع جميع منسوبيها وخلق جو التنافس الإيجابي الفعال بينهم، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة والتميز والإبداع الإداري، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، وذلك من أجل تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفاً أن المسابقة تهدف إلى إظهار أهم أنشطة قطاعات الجامعة الخدمية الداخلية والخارجية، وأهم الخدمات المجتمعية والمشروعات المستحدثة بكل قطاع، بالإضافة إلى إبراز مدى توظيف التحول الرقمي فى الخدمات المقدمة، ودور كل قطاع فى رفع تصنيف الجامعة، وأيضاً التعرف على المشاركين والمستفيدين من الأنشطة المقدمة، وآليات تشجيع البحث العلمي والابتكار، ودور الجامعة فى حل المشكلات المجتمعية.

وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المسابقة ستبدأ من غداً الاحد الموافق 12 فبراير، وتستمر فعالياتها خلال الفصل الدراسي الثاني، مضيفاً انها ستجري على مستوى القطاعات الثلاث بالكليات النظرية والعملية، وتشترط إعداد ملف ورقي عن أنشطة القطاع، وإعداد بور بوينت للعرض وفيديو توضيحي مجمع للأنشطة، وتصميم بانر خاص بالقطاع يبرز أهم الأنشطة، ومطوية تعريفية بالقطاع وخدماته، موضحاً أن المسابقة سيتولي تقييمها وتحكيمها نواب رئيس الجامعة وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتميزين، وذلك عقب انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى.