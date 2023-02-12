تدريب سيدات بشمال سيناء على حرف تراثية لتوفير منتجات محلية بآليات حديثة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة بئر العبد بشمال سيناء تنفيذ دورة تدريبية جديدة لـ20 سيدة من المدن والقرى، على حرف مهنية تراثية، بهدف توفير منتجات محلية باستخدام آليات حديثة.

قال الدكتور خالد زايد، مدير المشروعات بالجمعية الأهلية المنفذة للمشروع تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إنه يتواصل تنفيذ الدورات الحرفية للسيدات بتدريب 20 سيدة من مركز بئر العبد علي حرفة التطريز وصناعة الإكسسوارات من خلال دمج التراث السيناوي مع الجلود، باستخدام آليات حديثة تحقق رواجا ومواءمة مع سوق المنتجات المحلي والعالمى.

وأشار إلى أنه يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء، وبلغ عدد المستفيدين من هذا التدريب 80 سيدة من مراكز مختلفة داخل شمال سيناء، لافتا أنه سبق وتم تنفيذ تدريب لـ 40 أسرة من سيدة بنطاق قرية الروضة بمركز بئر العبد، لتحسين مهاراتهم في صناعة الكليم والمشغولات اليدوية التراثية، لتوفير مجال عمل من البيئة والموارد المحلية وتوفير مصدر دخل آمن، وتدريب 260 سيدة عاملة في مجال بيع المنتجات السيناوية مثل الأسماك والعجوة بمركز بئر العبد بشمال سيناء على فنون تعبئة وتغليف المنتجات السيناوية لتحسين خدمة البيع وجودة المنتج وكذلك توفير دخل جيد للسيدات العاملات في القرى.

اضاف انه فى سياق تدريب السيدات على النواحى الحرفية تم فى مدينة العريش تنفيذ برنامج تدريبى لتصنيع الهدايا والإكسسوارات من الخامات المحلية، وصناعة الجلود وتحويلها لقطع تستخدم في الحياة اليومية مثل الشنط وخلافه وبلغ عدد المشاركين في ورش عمل الخياطة والتطريز 160 مشاركة بإجمالي 8 ورش عمل تمت في مراكز مختلفة من شمال سيناء.