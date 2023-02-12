تأجيل محاكمة 6 أشخاص لاتهامهم بخطف شاب والتعدي عليه بقها إلى مارس المقبل

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2623 لسنة 2022 جنح قها، والمقيدة برقم 2955 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سامح م م"، و"مصطفى ع أ"، و"أحمد س م"، و"أحمد س م"، و"حسين ع م"، و"جرجس و ذ"، خطفوا يوم 14/ 8 / 2022، بالإكراه المجنى عليه "على.ع" واستدرجوه إلى مكان الواقعة، وما أظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى داخل سيارة ملك المتهم الخامس مصطحبه إلى محل إقامة المتهم الأول، وتمكنوا من حجزه عن أعين ذويه.

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تضمنت بأن هتكوا عرض المجنى عليه بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.