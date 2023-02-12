اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 05:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 6 أشخاص لاتهامهم بخطف شاب والتعدي عليه بقها إلى مارس المقبل

الأحد، 12 فبراير 2023 05:46 م
تأجيل محاكمة 6 أشخاص لاتهامهم بخطف شاب والتعدي عليه بقها إلى مارس المقبل محكمة جنايات بنها- أرشيفية
القليوبية- إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، بتأجيل محاكمة 6 متهمين بخطف شخص والتعدي عليه في قها، لجلسة 13 مارس.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2623 لسنة 2022 جنح قها، والمقيدة برقم 2955 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سامح م م"، و"مصطفى ع أ"، و"أحمد س م"، و"أحمد س م"، و"حسين ع م"، و"جرجس و ذ"، خطفوا يوم 14/ 8 / 2022، بالإكراه المجنى عليه "على.ع" واستدرجوه إلى مكان الواقعة، وما أظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى داخل سيارة ملك المتهم الخامس مصطحبه إلى محل إقامة المتهم الأول، وتمكنوا من حجزه عن أعين ذويه.

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تضمنت بأن هتكوا عرض المجنى عليه بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

تأجيل نظر

هتك عرض

خطف شاب

قها

قسم شرطة قها



الموضوعات المتعلقة

جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل شخص بطوخ لجلسة 12 فبراير

الأربعاء، 11 يناير 2023 06:09 م

جنايات بنها تنظر قضية مقتل سائق توك توك على يد عامل بكافيتريا فى طوخ

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:01 ص

جنايات بنها تسدل الستار على قضية مقتل شقيقين وطفل على أيدى جيرانهم بالخانكة.. والد المجنى عليهم يروى تفاصيل الأزمة ويؤكد: "حق أولادى رجع".. وزوجة إحدى الضحايا: الحمد لله قضاء مصر عادل وننتظر تنفيذ الحكم.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:30 م

"جنايات بنها" تودع المتهم بقتل والدته ووالده مستشفى الأمراض النفسية

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة