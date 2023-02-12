المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الهيروين بشبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدى عبدالمقصود، ووكيل النيابة مصطفى إسماعيل، وأمين سر كمال جاويش، وعيد عبدالصادق عويس، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل، بتهمة الاتجار في الهيروين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "السيد ح م"، عاطل، قيم دائرة مركز شبين القناطر، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة طلقة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة سلاح ناري وذخائر وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وامرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح الناري والذخائر المضبوطين، وكذلك إرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أنه أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.