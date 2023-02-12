بدء إنشاء ميدان يحمل اسم "الشهداء" بحى المساعيد فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلق اليوم الأحد العمل العمل فى إنشاء ميدان يحمل اسم "الشهداء" بحى المساعيد غرب مدينة العريش بشمال سيناء بجهود أهالى الحى التطوعية، وشارك أسامة العفش رئيس مركز ومدينة العريش، الأهالى فرحة إنطلاق العمل فى أول مراحل إنشاء الميدان، الذى جاء استجابة من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لطلب اهالى حى المساعيد لتخليد شهداء الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين.

قال إبراهيم الكاشف، أحد منسقى المبادرات المجتمعية بحى المساعيد، ان الميدان يقع وسط تقاطع طرق وشوارع رئيسية تمر بالحى، وسيكون مكان دائم لتخليد ذكرى الشهداء وفيه يقام نصب تذكارى رمزى تكريما لمن كانت دمائهم وراء ماتشهده شمال سيناء حاليا من أمان واستقرار وانطلاقة نحو البناء والتنمية.

وأضاف ان الأهالى يشاركون فى الإنشاء بجهود تطوعية، وقاموا بتشجير المكان وتجهيزه، وسبق ذلك تنفيذ حملة تجميل لحى المساعيد بمشاركات ودعم مجتمعى من الأهالى تحت إشراف وتوجيه مؤسسات الدولة ومجلس مدينة العريش، وشاركت جهات داعمة تطوعيا ومنها مركز شباب المساعيد والهلال الأحمر ولفيف من المجتمع المدني وذوى الهمم، وتركزت على النظافة والتجميل والتشجير التى تنفذ فى إطار مبادرة العريش جميلة.

وسبق وأعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية في المحافظة وخاصة العريش العاصمة ، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين حيث يتم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية ، وأن توجيهات الرئيس كانت سباقة الى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجرىء بإزالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها .

وأضاف المحافظ أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج ، ولم يأت ذلك من فراغ ، وإنما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهاز التنفيذى مشيرا الى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الإجتماعية للمواطنين ويجد المواطن كل يوم انجاز جديد غير مسبوق، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه.