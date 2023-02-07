اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يوافق على إنشاء ميدان باسم "الشهداء" بالعريش استجابة للأهالى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:58 م
محافظ شمال سيناء يوافق على إنشاء ميدان باسم "الشهداء" بالعريش استجابة للأهالى تحديد موقع الميدان
شمال سيناء ـ محمد حسين

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صدق اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على طلب أهالى حى المساعيد غرب مدينة العريش بإنشاء ميدان يحمل اسم "الشهداء".

 

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، أن المحافظ صدق على عمل ميدان للشهداء تلبية لطلب سكان الحى لتخليد شهداء الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين وسيكون فى أحد أهم ميادين حى المساعيد.

 

ووفقا لبيان مجلس المدينة، أن الميدان تقرر أن يكون فى تقاطع مسار الشوارع التى شهدت استشهاد الأبطال ابتداء من كمين المطافئ لشارع أسيوط انتهاء بميدان العتلاوى، ويكون الإشراف على تنفيذه من قبل مهندسين مجلس مدينة العريش، والهدف تخليدا للأجيال القادمة لحفظ بطولات وتضحيات جميع شهداء الوطن.

 

ويذكر أن أهالى حى المساعيد غرب مدينة العريش بشمال سيناء أطلقوا حملة تطوعية لتنظيف وتجميل وتشجير الحى بجهود مجتمعية.

 

وقال إبراهيم الكاشف من رموز الحى ومنسقى المبادرة، أنه ضمن فعاليات الحملة تم الطلب من الجهاز التنفيذى للمحافظة بعمل "نصب تذكارى" وسط الحى سيقوم الأهالى بإنشائه تكريما للشهداء، لافتا إلى أن المتطوعين قاموا بتشجير المكان وتجهيزه فى انتظار خطوات التنفيذ.

 

وأشار إلى أن الأهالى يقومون متطوعين بحملة تجميل حى المساعيد، وشهدت الحملة مشاركات ودعم مجتمعى من مركز شباب المساعيد ولفيف من المجتمع المدنى وذوى الهمم وشباب الهلال الأحمر وتركزت على النظافة والتجميل والتشجير التى تنفذ فى إطار مبادرة العريش جميلة وبدعم مؤسسات الدولة ومجلس مدينة العريش.

 


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