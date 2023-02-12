اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انتظام الدراسة فى مدارس محافظة الدقهلية بأول أيام الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 12 فبراير 2023 10:56 ص
انتظام الدراسة فى مدارس محافظة الدقهلية بأول أيام الفصل الدراسى الثانى الطابور المدرسي
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد "ناصر شعبان" وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام مليون و 700 الف طالب وطالبة داخل 3737 مدرسة فى اول يوم دراسى للفصل الثاني للعام الدراسى، وشهدت مدارس المحافظة انتظام فى طابور الصباح والإذاعة المدرسية.

ووجه شعبان بضرورة  الاهتمام بتابور الصباح  والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى وتكثيف التوعية بالإجراءات التى يجب اتباعها فى حاله حدوث زلازل من خلال الإذاعة المدرسية واكد على ضرورة تبصير الطلاب بدور الشرطة المصرية خلال الحصة الأولى واكد على متابعة الأنشطة التربوية واكتشاف الموهوبين والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل موهبتهم وشدد شعبان على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب فى اول يوم دراسى.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة المدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

 

 


الدقهليه

تعليم الدقهليه

العام الدراسي الجديد

عودة المدارس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة