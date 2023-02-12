انتظام الدراسة فى مدارس محافظة الدقهلية بأول أيام الفصل الدراسى الثانى

الدقهلية شريف الديب

أكد "ناصر شعبان" وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام مليون و 700 الف طالب وطالبة داخل 3737 مدرسة فى اول يوم دراسى للفصل الثاني للعام الدراسى، وشهدت مدارس المحافظة انتظام فى طابور الصباح والإذاعة المدرسية.

ووجه شعبان بضرورة الاهتمام بتابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى وتكثيف التوعية بالإجراءات التى يجب اتباعها فى حاله حدوث زلازل من خلال الإذاعة المدرسية واكد على ضرورة تبصير الطلاب بدور الشرطة المصرية خلال الحصة الأولى واكد على متابعة الأنشطة التربوية واكتشاف الموهوبين والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل موهبتهم وشدد شعبان على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب فى اول يوم دراسى.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة المدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.