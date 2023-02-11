3 آلاف و737 مدرسة جاهزة لاستقبال طلاب الدقهلية وسط إجراءات وقائية.. غدا

وأكد "شعبان"، على الاهتمام بطابور الصباح والسلام الجمهوري وتحية العلم وعمل برامج إذاعية توعوية لتوعية الطلاب بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحرب الجيل الخامس، مؤكدا على الحصة الأولى تكون للتعريف بدور الشرطة المصرية فى خدمة الوطن.

وأكد وكيل الوزارة على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة متابعة المدارس وتنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقرير يومى مفصل عن زيارات المدارس وأكد على تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الموهوبين والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل موهبتهم.

وشدد "شعبان"، على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب فى الأسبوع الأول من الدراسة، وشدد على عدم العقاب البدنى والنفسى وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى من أجل صالح العملية التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتسجيل الغياب لجميع الطلاب خلال النصف الثانى من العام الدراسى.

يأتى ذلك فى إطاراهتمام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية فى النصف الثاني للعام الدراسى.