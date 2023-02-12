انتظام الدراسة بـ625 مدرسة فى شمال سيناء وجولات متابعة ومراقبة أداء المدارس

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتظمت اليوم الدراسة بكافة مدارس شمال سيناء، بعد انتهاء إجازة منتصف العام، وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ان 625 مدرسة استقبلت طلابها في مختلف الإدارات التعليمية بشمال سيناء بمختلف المراحل، لافتا إلى ان إجمالى عدد الطلاب 120 ألفا و228 طالبا وطالبة، ليكتمل بذلك انتظام الدراسة خلال النصف العام الدراسى الثانى مشيرا انه تم استقبال الدراسة أمس فى 131 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بجميع إدارات المحافظة الـ 6 .

وأكد رضوان، انه قام بجولات تفقدية لعدد من المدارس فى مدينة العريش، كما تم الدفع بفرق متابعة من الإدارات التعليمية لمراقبة المدارس والتأكد من أداء العمل فيها بشكل منتظم.

وقال إن جميع الكتب الدراسية وصلت بنسبة 100%، لجميع الصفوف الدراسية، وتم توزيع الكتب على الإدارات التعليمية الست وذلك فور استلامها من مطابع الوزارة مشيرا انه بالنسبة للتابلت لمرحلة الثانوية العامة فقد تم توزيعه بنسبة 100% ، وتم الإعلان عن نتائج النقل والشهادة المحلية الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة.

واشار انه نفذ تعليم شمال سيناء زيارات منوعة للطلبة لبث روح الولاء والانتماء، مشيرا ان النصف الثاني من العام الدراسى يشهد عودة الدراسة بعد توقف بمدرسة مزار الاعدادية بئر العبد، و مدرسة السكة الحديد بنين الشيخ زويد والتجهيز لعودة الدراسة بمدرستي المشبه والختميه بإدارة الحسينية التعليمية، وتابع انه تم الانتهاء من عمل تدريبات تنمية مهنية وورش عمل بإجازة منتصف العام للمعلمين والعاملين.