محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية الجديدة بالعريش

ووجه المحافظ بسرعة انهاء الأعمال المنفذة طبقا للمواصفات وفي المواعيد المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

بدوره أكد أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، علي قيام المحافظ خلال جولته التفقدية بزيارة منطقة غرناطه وجسر الوادي ومحطة المياه بأبوصقل وعدد من المشروعات الاخري داخل مدينة العريش، حيث إطلع المحافظ علي ما وصلت اليه المشروعات ونسب التنفيذ.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كلا من اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، أيهاب بكير سكرتير عام مجلس المدينه، أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.