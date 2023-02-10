اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 07:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية الجديدة بالعريش

الجمعة، 10 فبراير 2023 06:38 م
محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية الجديدة بالعريش محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عددا من المشروعات التنموية الجديدة التى يتم تنفيذها فى مدينة العريش بشتي القطاعات التنموية، وأكد المحافظ فى بيان صحفى عقب تفقده المشروعات على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات في مختلف مدن المحافظة. 

ووجه المحافظ بسرعة انهاء الأعمال المنفذة طبقا للمواصفات وفي المواعيد المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. 
 
بدوره أكد أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، علي قيام المحافظ خلال جولته التفقدية بزيارة منطقة غرناطه وجسر الوادي ومحطة المياه بأبوصقل وعدد من المشروعات الاخري داخل مدينة العريش، حيث إطلع المحافظ علي ما وصلت اليه المشروعات ونسب التنفيذ. 
 
رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كلا من اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، أيهاب بكير سكرتير عام مجلس المدينه، أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.
 

 


شمال سيناء

المشروعات التنموية

سيناء

العريش

تعمير سيناء



الموضوعات المتعلقة

محافظ شمال سيناء يوافق على إنشاء ميدان باسم "الشهداء" بالعريش استجابة للأهالى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:58 م

محافظة شمال سيناء تعلن دخولها بوابة التحول الرقمى وانتهاء التعامل الورقى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:13 م

التنمية المحلية تهدى محافظة شمال سيناء 75 ألف شجرة مثمرة وخشبية.. فيديو

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:11 م

محافظ شمال سيناء يؤكد دور وزارة الاتصالات في دعم المحافظة

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:44 م

محافظ شمال سيناء: لا خسائر بالمحافظة نتيجة زلزال تركيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:38 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة