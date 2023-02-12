انتشار معدات شركة مياه الشرب بكفر الشيخ للتعامل مع مياه الأمطار.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع مياه الأمطار من مدينة ومركز كفر الشيخ، إضافة لرفع مياه الأمطار بعدد من مدن المحافظة، واستمرار إعلان رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وانتشرت المعدات بجميع المناطق على مستوى المحافظه، لسحب المياه، وفرق الصرف الصحي تقوم تسليك بلاعات المطر والصرف، لاستيعاب كمية الامطار على المحافظه، لسيولة الحركة المرورية بالشوارع .

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للعاملين بالشركة على التواجد لرفع مياه الامطار من شوارع وميادين المدن، لتيسير الحركة المرورية على المواطنين، خاصة أمام المدارس والمصالح الحكومية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الامطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية لتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى متوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة مئوية، السواحل الشمالية 16 درجة مئوية، شمال الصعيد 18 درجة مئوية، جنوب سيناء 21 درجة مئوية، جنوب الصعيد 22 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية،معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.



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