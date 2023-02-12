تخصيص أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات تجمعات الأمطار بشوارع العريش.. التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

خصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود تجمعات مياه وأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، أنه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها، مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان يتأثر بنوبات الأمطار.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار، وهى:

01204254296

01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى فى حال سقوط أمطار توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة الإنارة، والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامتهم.

وشهدت أجواء شمال سيناء توقف سقوط الأمطار التى هطلت ما بين خفيفة ومتوسطة على فترات متقطعة فى ساعة مبكرة اليوم وليلة أمس.

وأعلن أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش فى بيان، انه يتابع عمليات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة، لافتا انه تم تشكيل غرفة عمليات بناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمتابعة عملية تصريف الأمطار، ويقوم فريق إدارة الأزمات بالمجلس من خلال تواصل الغرفه مع بلاغات المواطنين ورؤساء مناطق الخدمات

وأكد رئيس المدينة أن معدات المجلس على استعداد تام لمواجهة مياه الأمطار داخل مدينة العريش حيث تم الدفع بعدد اثنين سيارة كسح وتم تجهيز عدد خمسة ماكينات لشفط المياه، موضحا أن غرفة عمليات مجلس مدينة العريش على تواصل مع غرفة عمليات الديوان العام لتلقى أى بلاغات والتعامل معها.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء أعلنت انه فى إطار قيام الشركة بدورها فى مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وتفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة على المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولى الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.