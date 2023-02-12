المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل، لاتهامه بالإتجار المواد المخدرة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تعود أحداث الواقعة إلى أغسطس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حسين.ع، 25 عاما، عامل، تهمة الإتجار في المواد المخدرة، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت جهات التحقيق للمتهم حيازة آلة حادة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 20064 لسنة 2022، جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 2223 لسنة 2022 كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.