اليوم السابع
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السجن المؤبد لـ3 أشخاص سرقوا تروسيكلا تحت تهديد السلاح فى قنا

السبت، 11 فبراير 2023 03:39 م
السجن المؤبد لـ3 أشخاص سرقوا تروسيكلا تحت تهديد السلاح فى قنا محكمة- أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، 3 متهمين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بسرقة تروسيكل، تحت تهديد السلاح، بمركز ابوتشت، شمالي محافظة قنا.

كانت قد وجهت جهات التحقيق للمتهمين حسام.ا.ع، وأحمد.ع.ا، وشحاتة.س.ش، تهمة سرقة تروسيكل المجني عليه عبد الرحمن.ع، تحت تهديد السلاح بمركز ابوتشت شمالي قنا.
 
كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حيازة بندقية آلية، وطلقات نارية وسلاح أبيض، في القضية التي حملت رقم 7168 لسنة 2022، جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 1243 لسنة 2022 كلي قنا، والتي عاقبت فيها محكمة الجنايات المتهمين بالسجن المؤبد.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


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