الكشف عن شعار تتويج الملك تشارلز الجديد لأول مرة

كتب إيهاب محمد

كشف قصر باكنجهام النقاب عن الشعار الجديد للملك تشارلز، قبل 4 أشهر فقط من تتويجه التاريخى، وفقا لموقع "نيويورك بوست"، وقال القصر إن التصميم، الذى يتميز بتاج أزرق مدفون داخل حقل من الزهور الحمراء المنمقة، يمثل "حب الملك الجديد للعالم الطبيعى".



شعار تتويج الملك تشارلز

وقال مصمم الشعارات السير جوني إيف KBE ، مصمم سابق لشركة ،Apple لقد استوحى التصميم من حب الملك تشارلز للكوكب والطبيعة واهتمامه العميق بالعالم الطبيعى، الشعار يتحدث عن التفاؤل السعيد للربيع ويحتفل ببداية هذه الحقبة الكاروليانية الجديدة للمملكة المتحدة، ويتحد التواضع اللطيف لهذه الأشكال الطبيعية لتعريف شعار يعترف بكل من الأهمية المبهجة والعميقة لهذه المناسبة ".



الشعار

يمكن رؤية الأزهار والنباتات في جميع أنحاء الرمز الجديد، الذى قالت العائلة الملكية إنه يهدف إلى تصوير "نباتات الدول الأربع على شكل تاج سانت إدوارد".

يظهر التصميم الجديد وردة إنجلترا على قمة التاج.

يُظهر رمز Thew وردة إنجلترا وشوك اسكتلندا ونرجس النرجس البري في ويلز ونفل أيرلندا الشمالية، يمكن أيضًا رؤية الرمز في قاعدة الشعار الجديد.

يمثل الرمز تاج سانت إدوارد، والذي تم استخدامه لتتويج الملوك منذ القرن الثالث عشر، يمتزج التصميم الجديد باللون الأحمر والأبيض والأزرق، وهي ألوان علم الاتحاد.

يختلف شعار الملك تشارلز اختلافًا واضحا عن شعار والدته، تميز رمز الملكة إليزابيث بحرف واحد فقط "ER" تعلوه تاج سانت إدوارد.

وقال القصر إن الشعار الجديد سيظهر في كل مكان خلال تتويج الملك تشارلز في مايو، وسيتم وضع التاج البريطاني على رأس الملك البالغ من العمر 74 عامًا في وستمنستر أبي يوم 6 مايو ، وهو عطلة نهاية الأسبوع تحجزها الاحتفالات والحفلات الفيدرالية.

رمزية الشعار الجديد للملك تشارلز

الشعار هو أول رمز جديد يمثل صعود تشارلز للعرش، فقد أصبح أول ملك في تاريخ بريطانيا يظهر على طوابع بريدية بدون تاج، وتركزت المحادثات حول التتويج - الأول منذ 70 عامًا - إلى حد كبير على ما إذا كان الأمير هاري وميجان ماركل سيحضران.

في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأمير السابق وزوجته الأمريكية سيحضران الحفل التاريخي، قرر الملك تشارلز أن ابنه الأصغر لن يلعب أى دور في هذا الحدث.

وكتب الملك "الأمير هارى خارج نص التتويج، مما يعني أنه سيكون مجرد فرد من الجمهور إذا اختار الحضور، فقط الأمير وليام سيظهر في الحفل"