اليوم السابع
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العائلة الملكية فى بريطانيا تُقدم تبرعات شخصية لضحايا زلزال تركيا وسوريا

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:28 م
العائلة الملكية فى بريطانيا تُقدم تبرعات شخصية لضحايا زلزال تركيا وسوريا الأمير ويليام وزوجته كاثرين ميدلتون
كتبت: نهال أبو السعود

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قدم الأمير ويليام وزوجته كاثرين ميدلتون أمير وأميرة ويلز تبرعًا شخصيًا لصندوق الإغاثة من الزلزال في تركيا وسوريا في المملكة المتحدة، للانضمام إلى الملك تشارلز وكاميلا، وفقًا لما صرحت به مصادر لصحيفة دايلي ميل، حيث تجاوز عدد القتلى من الزلزال المدمر هذا الأسبوع 21 ألفا.

في تغريدة من وليام وكيت، قال الزوجان: "لقد شعرنا بالرعب لرؤية الصور المروعة القادمة من تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل هذا الأسبوع، أفكارنا وصلواتنا مع المجتمعات المتضررة ويسعدنا دعم حملة DEC التي ستساعد في الاستجابة على أرض الواقع."

وأكدت مصادر القصر أن الزوجين قدما تبرعا شخصيا للمساعدة في جهود الإنقاذ، لكن من غير المعروف حجم هذا التبرع.

يأتي ذلك في الوقت الذى ناشد فيه البريطانيون في تركيا الناس في المملكة المتحدة لإرسال أموال إلى الدولة التي ضربها الزلزال.

من جانبها شكرت لجنة طوارئ الكوارث (DEC) بشكل منفصل الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة على "تبرعهما السخي" ، الذي قالا إنه سيساعد في توفير المساعدة الطبية والغذاء والبطانيات وغيرها من المساعدات العاجلة للناجين.

ووفقا للتقرير اطلقت الجمعيات الخيرية الإنسانية البريطانية نداء لجمع التبرعات للمتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا، حيث تعمل منظمة طوارئ الكوارث (DEC) التي تنسق استجابة سريعة مشتركة من قبل 14 جمعية خيرية بما في ذلك الصليب الأحمر البريطاني وأوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الحكومة ستضاهي أي تبرعات يقدمها الجمهور، وتابع: "عندما تضرب كوارث مثل هذه الزلازل الرهيبة، نعلم أن الشعب البريطاني يريد المساعدة .. لقد ظهروا مرارًا وتكرارًا أكثر كرمًا ورحمة".

وأضاف: "لهذا السبب نقوم بتمويل التبرعات العامة المتطابقة لنداء DEC لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، كجزء من حزمة دعم أوسع من المملكة المتحدة والتي سيتم استخدامها لتوفير التدخلات المنقذة للحياة للافراد الذين هم في أمس الحاجة إليها في المنطقة."


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