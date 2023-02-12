السردين والتوت.. أطعمة تساعد في علاج جفاف العيون

كتبت رانيا عامر

أصبحت مشكلة جفاف العيون ظاهرة يعاني منها الكبار والصغار ، ويرجع ذلك لعدة اسباب قد تكون منها الوراثي، وغيرها من آثار عوامل الجو،وسؤء اتباع النظام الصحي الغذائي الجيد، لذا فان الاهتمام بصحة العين أمرا ضروريا ، لان عكس ذلك يودي بنا إلى فقدان البصر ،وذلك وفقا لما ينشره موقع اكسبريس.

قالت الدكتورة فرانشيسكا ماركيتي، أخصائية العناية بالعيون وأخصائية البصريات من Rohto Dry Aid: "جفاف العين حالة شائعة تزايدا. ويحدث ذلك عندما لا تنتج ما يكفي من الدموع. وهذا يؤدي إلى تزييت غير كاف للغشاء الدمعي المصحوب بالتهاب، ومن المحتمل أن يلحق الضرر بسطح العين. ويمكن أن يؤدي جفاف العين إلى فقدان البصر".

وتابعت ماركيتي: "العين الجافة لها أسباب عديدة بما في ذلك الرياح والبرودة والتدفئة المركزية والنظام الغذائي. لكن الأسباب الرئيسية الثلاثة لجفاف العين هي الجنس، مثل كونك امرأة وتأثيراته الهرمونية، بما في ذلك انقطاع الطمث، والاستخدام المفرط للكمبيوتر والشاشات الرقمية وارتداء العدسات اللاصقة".

واشارت اخصائية العيون ، بانه علي الرغم من ان هناك العديد من الاسباب التي تودي بنا الي جفاف العيون ،ايضا يتواجد طرق لمنع هذا الجفاف عن طريق اتباع نظام غذائي سليم لحماية العيون .

أطعمة تساعد في علاج جفاف العيون:

1. الأسماك الزيتية..

أوضحت اخصائية العيون إن الأسماك الزيتية مثل السردين والسلمون والتونة، توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ، تساهم في تقليل الالتهاب .وقد يؤثر نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية مقارنة بأحماض أوميجا 6 الدهنية على جفاف العين. 2.التوت تشير ماركيتي إلى أن استهلاك التوتيات كل يوم (مثل التوت البري والفراولة) له نشاط كبير مضاد للالتهابات بسبب وجود الأنثوسيانين المضاد للأكسدة.والأشخاص الذين يستهلكون التوت لديهم مستويات أقل من علامات الالتهاب مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون التوت.

3.فيتامين D

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول 10 ميكروجرام يوميا من مكمل فيتامين D. ويحمي فيتامين أشعة الشمس العين على الأرجح من خلال المساعدة في تقليل الالتهاب على السطح وتحسين إفرازات الدموع.

كماأوضحت ماركيتي: "تناول مكملات فيتامين D لأنه ضروري لعمل الفيلم المسيل للدموع بشكل صحيح.

أعراض جفاف العيون

- مسبب للحكة

- مؤلمة

- بها احمرار

- ضبابية

- حساسة للضوء

- دامعة أكثر من المعتاد