الرى:‫ تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع على ترعة الباجورية بالمنوفية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن انتهاء أعمال تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع على ترعة الباجورية بمحافظة المنوفية.

قال سويلم أن عملية تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع الواقعة بالكيلو 53.550 على ترعة الباجورية والتي تم إنشاؤها في عام 1934 تهدف لضمان إطالة العمر الإفتراضى للقنطرة وتحقيق سهولة التشغيل وعمل الموازنات والوفاء بالتصرفات اللازمة دون أي تأخير.

وأوضح أن أعمال تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع تشتمل على مكونات متعددة تتضمن تدعيم بوابات القنطرة حيث تم مراشمة ودهان وصيانة بوابات القنطرة الخمسة، وتصنيع وتركيب بوابات إحتياطية للتحكم فى الهويس ، وصيانة ودهان الأوناش المستخدمة في رفع وإنزال البوابات، وترميم ودهان مبانى القنطرة والهويس، وترميم أحجار الدبش أمام وخلف القنطرة ، وبناء أحجار دبش جديدة للقدمات والميول والمساطيح ، وتركيب قطاعات حديدية جديدة للمشاية الأمامية والبوابات، كما تم مراشمة ودهان الكوبرى المعدنى لهويس القنطرة وصب خرسانة عادية للأرصفة على كوبرى القنطرة.

يشار إلى أنه تم إتخاذ قرار تدعيم قنطرة وهويس كفر ربيع طبقاً لمخرجات الخطه الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي تم وضعها وتحديثها دورياً بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة ، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة .

يذكر أن المهام الرئيسية لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى تتضمن إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والريـاحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بعدد 81 قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً ، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتهــا من الاهوســـة الملاحية وهى (قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة) .

ومن أبرز الأعمال الجارية حالياً تحت إشراف قطاع الخزانات والقناطر الكبرى .. تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع والمتوقع نهوها العام الحالى ، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا والمتوقع نهوها عام 2024 ، وعملية إنشاء قناطر ديروط الجديدة والمتوقع نهوها عام 2025 .

وعن أبرز الأعمال المستقبلية فإنه يجرى طرح عملية تدعيم قنطرة خفير شهاب الدين ، وأعمال تدعيم سقف مفيض دمياط والطريق أعلي السد والهويس والمتوقع نهوهم عام 2024 ، والتجهيز لطرح عملية إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة وعملية تدعيم قنطرة فم الباجورية والمتوقع نهوهما عامي 2025 و 2026 على التوالي ، كما تم إسناد عملية صيانة عدد من بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية ، وإسناد عملية صيانة وتدعيم بوابات 16 فتحة بقناطر إدفينا والمتوقع نهوها عام 2024 .